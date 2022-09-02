«Решал все вопросы». Изменника Наумова называли серым кардиналом СБУ — нардеп Костенко 2 сентября, 19:29 Бывший генерал СБУ Андрей Наумов, которого подозревают в госизмене (Фото:Схеми / RFE/RL)

Нардеп от партии Голос Роман Костенко заявил в эфире Радио НВ, что подозреваемого в госизмене экс-генерала СБУ Андрея Наумова называли серым кардиналом СБУ.



«Называли серым кардиналом Службы безопасности, потому что все вопросы фактически он решал в Службе безопасности», — сказал Костенко о Наумове Радио НВ.

Он также отметил, что Наумов был назначен либо экс-главой СБУ Иваном Бакановым, либо с подачи Офиса президента.

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Нардеп подчеркнул, что Наумов, которого подозревают в том, что он помогал российским войскам захватить Чернобыльскую АЭС, «по всем законам … должен быть возвращен в Украину по запросу нашего Интерпола или Офиса генерального прокурора, если в отношении него открыто уголовное производство».

«Мы знаем, что президент его в свое время разжаловал из бригадного генерала. Я считаю, что этот человек и полковником не достоин быть — вообще должен быть лишен воинского звания после всего того, что было сделано в Службе безопасности. Здесь нужно, чтобы работала наша дипломатия, спецслужбы, наши политики, чтобы такие люди возвращались в Украину. Если против них есть какие-то материалы, они должны предстать перед украинским судом, а не получить возможность уехать в Россию и там продолжать спокойно жить», — сказал Костенко.

31 августа издание The Insider сообщило, что экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене за то, что, вероятно, предоставил врагу информацию о Чернобыльской зоне отчуждения, может получить убежище в РФ.

Как сообщали Схемы, Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал пост до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.



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