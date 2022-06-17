Задержан в Сербии. Бывший генерал СБУ Наумов мог передавать российским спецслужбам секретную информацию о ЧАЭС — Схемы 17 июня, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Андрей Наумов (Фото:Схеми / RFE/RL)

Задержанный в Сербии бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов мог передавать российским спецслужбам секретные данные о системе безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

Об этом сообщает программа расследований Схемы в пятницу, 17 июня, со ссылкой на ответ Госбюро расследований.



В ответе ГБР на запрос журналистов сказано, что в бюро расследуют уголовное дело по факту возможной госизмены Наумова:



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«Проводится досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера».

Как пишут Схемы, до прихода в СБУ Наумов был руководителем госпредприятия Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения, а также фигурировал в журналистских расследованиях о коррупционных схемах на таможне и владении элитным имуществом, не соответствующим его официальными доходами.

Сотрудники ГБР провели обыски по месту жительства «лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну». В бюро также сказали журналистам, что сейчас устанавливают обстоятельства дела и людей, которые «могут быть причастны к сотрудничеству со спецслужбами и оккупационными войсками страны-агрессора».

Адвокат Наумова Виктор Гостиляц в комментарии Балканской службе Радио Свобода подтвердил, что его подзащитный находится под стражей в сербском городе Ниш. Наумов отрицает причастность к отмыванию средств.

В МВД Сербии 8 июня сообщили, что на границе с Северной Македонией были задержаны гражданин Украины и гражданин Германии, подозреваемые в отмывании средств. При досмотре их машины полиция нашла более 600 тысяч евро, около 125 тысяч долларов и два изумруда стоимостью около 6500 евро.



По данным журналистов, речь о Наумове и гражданине Германии Александре Аксте, который в Украине внесен в санкционные списки как контрабандист. Позже президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что у него есть информация о задержании Наумова.

Как сообщают Схемы, Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал пост до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.

Мы дореформировали СБУ до того, что их генерал оказался частью преступной схемы – Владимир Огрызко https://www.youtube.com/embed/cZJ4r2yACKw

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