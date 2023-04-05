В ГБР рассказали, на каком этапе находится процедура экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова из Сербии 5 апреля, 13:40 Экс-генерал СБУ задержан в Сербии, в Украине ему выдвинуты несколько подозрений (Фото:Скриншот видео Радио Свобода)

Украина продолжает процедуру экстрадиции из Сербии экс-генерала СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.

«По запросу ГБР и Офиса генпрокурора продолжается процедура экстрадиции Андрея Наумова из Республики Сербия, где он находится под стражей», — отметил она.

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Сапьян подчеркнула, что экстрадиция — это длительный процесс.

«Сейчас мы, ГБР как правоохранительный орган и прокуратура, делаем все, чтобы сотрудничать со службами в Сербии и убедить их, что эта экстрадиция важна для завершения досудебного расследования», — резюмировала она.

В начале июня бывший генерал был задержан на пограничном переходе между Сербией и Северной Македонией с незадекларированными средствами: более 600 тысяч евро, около $125 тысяч наличными и различными драгоценностями.

На данное время он находятся в следственном изоляторе города Ниш по обвинению в отмывании денег.

Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал пост до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.