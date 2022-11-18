Экс-посол в Германии Мельник назначен заместителем главы МИД Украины 18 ноября, 18:10 Андрей Мельник (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник назначен заместителем министра иностранных дел.

Такое решение принял Кабинет министров в пятницу, 18 ноября, сообщил в Telegram постпред правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Кабинет министров Украины назначил Мельника Андрея Ярославовича заместителем министра иностранных дел Украины», — написал он.

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9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Он стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются через четыре-шесть лет. После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник резко критиковал правительство ФРГ и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений в Украину.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве. Сотрудник украинского правительства заявил Bild, что такое предложение МИД сделал Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу.

23 сентября новым послом Германии президент назначил Алексея Макеева, который был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в Берлине и Берне.