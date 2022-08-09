Экс-посол Украины в Германии Мельник получил несколько предложений касательно дальнейшей работы в Киеве 9 августа, 12:42 Экс-посол Мельник резко критиковал правительство Германии за недостаточную поддержку Киева (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin/Facebook)

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник получил несколько предложений касательной своей дальнейшей работы в Киеве после отставки с дипломатической должности в Берлине.

Об этом он рассказал в интервью немецкому радио Deutschlandfunk, сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Германии.

«Не скрою, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть меня в своей команде в Киеве. Я еще не знаю, что это будет. Есть предложение, которое также одобрил президент, чтобы я мог продолжать работать замминистра иностранных дел. Но формально правительство принимает решение. Поэтому я пока не хочу забегать вперед», — отметил дипломат.

Видео дня

Мельник добавил, что пока никакие решения еще не приняты.

Он также подчеркнул, что признателен Зеленскому за возможность и свободу «организовать свою работу здесь так, как я считал правильным».

«Я могу вообразить, что ему тоже не всегда было легко, потому что мой стиль был… Это было немного необычным, мягко говоря. И поэтому я благодарен президенту за его терпение со мной», — сказал Мельник.

Дипломат также рассказал, что пока дата его возвращения в Киев не определена.

«В повестке дня еще несколько визитов, которые я должен подготовить в Берлине в сентябре. Но, как я уже говорил, вопрос решен, и теперь я с нетерпением жду новых задач, стоящих передо мной», — резюмировал он.

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Немецкий таблоид Bild писал, что Мельник может занять новую должность в Министерстве иностранных дел в Киеве. Сотрудник украинского правительства заявил Bild, что такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будет восприниматься как увольнение.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года и возглавлял дипломатическое представительство восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются через четыре, максимум шесть лет.

После начала полномасштабной войны России против Украины Мельник подверг резкой критике правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружений в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.