«Играет в обиженную сосиску»: посол Украины резко раскритиковал Шольца за отказ ехать в Киев 3 мая, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Андрей Мельник назвал поведение Олафа Шольца «детским садом» (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник резко раскритиковал главу немецкого правительства Олафа Шольца, который отказывается ехать с визитом в Киев.

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Как сообщил он Spiegel, такая позиция канцлера связана с обидой.

Ранее таблоид Bild рассказал со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел принимать своего немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его связей с кремлевским режимом.

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Последний также заявил, что был готов приехать, но «в Киеве этого не хотели».

Мельник считает, что Шольц не хочет ехать в Украину именно из-за этого. По его словам, немецкий канцлер настаивает, что сначала должен состояться визит Штайнмайера.

«Играть в обиженную сосиску — звучит не очень по-государственному. Речь идет о жесточайшей войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад», — отметил посол.

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