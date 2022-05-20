Создается впечатление, что Шольц намеренно затягивает поставки вооружений — посол Украины

20 мая, 14:21
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Андрей Мельник назвал такой подход Олафа Шольцы «коварным» (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool/Reuters)

Андрей Мельник назвал такой подход Олафа Шольцы «коварным» (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool/Reuters)

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что канцлер Германии Олаф Шольц намеренно затягивает поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ.

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Об этом он сказал в интервью RND.

По словам Мельника, еще в апреле во время саммита на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 зениток Gepard и другой техники, однако этого до сих пор не сделано.

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«Создается впечатление, что канцлер не хочет делать этого. Есть лишь семь самоходных гаубиц, но нет ни Gepard, ни Leopard 1 ни БМП Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам оборонной промышленностью, без ущерба для обороноспособности Германии», — заявил украинский дипломат.

Кроме того, он также отметил, что передача властями Словении своих Т-72 тоже заблокирована, поскольку Германия не предложила им адекватной замены.

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В связи с этим Мельник предположил, что Шольц пытается тянуть время, ожидая прекращения боевых действий.

«Тогда давление на Германию исчезнет, и необходимость принятия смелых решений отпадет. Это коварная логика, которая оставляет людей в беде», — подчеркнул он, предположив, что именно с этим связан отказ Шольца от визита в Украину, где может быть поднят этот неудобный для него вопрос.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Вооружение Андрей Мельник Олаф Шольц Война России против Украины

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