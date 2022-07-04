«Очень ценят в Киеве». Посол Украины в Германии Мельник может вскоре оставить пост — Bild 4 июля, 18:41 Андрей Мельник, посол Украины в Германии (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре оставить свой пост и перейти на работу в Министерстве иностранных дел в Киеве, сообщает немецкий таблоид Bild в понедельник, 4 июля, со ссылкой на несколько источников в украинской столице.

Собеседник Bild в украинском правительстве заявил, что такое предложение МИД сделал президенту Владимиру Зеленскому. Он отметил, что в Киеве очень ценят Андрея Мельника за его работу. Источники Bild также считают, что переезд посла из Берлина в Киев не будет воспринят как увольнение.

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По информации таблоида, украинский дипломат может вернуться в Киев до осени и занять должность заместителя министра иностранных дел. В МИД Украины не стали комментировать журналистам эту информацию. Они также не смогли связаться с самим Мельником.

Андрей Мельник стал послом Украины в ФРГ в декабре 2014 года, при каденции пятого президента Петра Порошенко. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мельник резко критиковал правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками вооружения в Украину.

21 июня правительство Германии впервые обнародовало полный перечень вооружения и нелетальной военной помощи, которую страна уже поставила либо намерена передать Украине.

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