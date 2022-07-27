«Порядочный человек». Зеленский перечислил задачи нового генпрокурора Костина

27 июля, 23:12
Андрей Костин (Фото:Ukrainian Bar Association / Facebook)

Андрей Костин (Фото:Ukrainian Bar Association / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 27 июля, заявил, что новый генпрокурор Андрей Костин — «порядочный и профессиональный человек».

Глава государства отметил, что Офис генпрокурора — одна из ключевых институций, цель которых — привлечь к ответственности российских военных преступников.

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«[Андрей Костин] человек порядочный, профессиональный, умеет работать системно. Среди его главных задач общество видит обеспечение всего, что необходимо для привлечения России к ответственности за войну.

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Это сотрудничество с Международным уголовным судом, с государствами-партнерами, помогающими устанавливать конкретных виновных среди российских военных; это фиксация фактов совершенных оккупантами преступлений, обеспечение формирования доказательной базы для привлечения к уголовной ответственности каждого военного преступника", — сказал он.

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27 июля Верховная Рада поддержала назначение "слуги народа" и главы комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина на пост генерального прокурора. На этой должности он сменил отправленную в отставку Ирину Венедиктову.

Костин сказал, что среди его главных приоритетов — обеспечить наказание для каждого военного преступника, привлечь к ответственности коллаборантов, провести конкурс для избрания директора НАБУ, реализовать судебную реформу и так далее.

Он был главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Его также называют «буфером» между Офисом президента и послами G7, который пытается согласовывать интересы сторон в законодательной сфере.

Жесткая зачистка кротов во власти. Наконец – Виталий Сыч, Сергей Фурса

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Зеленский Военные преступления РФ Офис генерального прокурора Андрей Костин

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