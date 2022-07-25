В Раде собирают подписи за назначение генпрокурором «слуги народа» Костина — нардеп

25 июля, 19:05
Андрей Костин (Фото:Ukrainian Bar Association / Facebook)

Андрей Костин (Фото:Ukrainian Bar Association / Facebook)

В Верховной Раде собирают подписи за назначение главы комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина (Слуга народа) генеральным прокурором.

Об этом написал народный депутат от объединения Справедливость Ярослав Юрчишин в Facebook в понедельник, 25 июля.

«В принципе, эта процедура не нужна для внесения представления президента, но создает впечатление, что депутаты большинства на что-то влияют», — заявил он.

Видео дня
https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/pfbid02qoGt3zDdTJQQp24Qv3ZEtqQSzTK8RYNWKN6siGYgJpsUP89951BHt3YUdgsUXDHVl

Заместительница главы фракции СН Евгения Кравчук сказала в комментарии Суспільному, что кандидатура Костина обсуждалась на заседании фракции в понедельник, и его собираются поддержать.

"…Можем ожидать в ближайшие дни вынесения [кандидатуры]. Это представление должно быть от президента Украины, но, если такое представление появится, то фракция безусловно поддержит его. Мы обсуждали только его кандидатуру. Это профессиональный юрист, глава профильного комитета по правовой политике, сейчас очень важно международное направление, и он в таком контакте с нашими партнерами находится уже давно", — сказала нардеп.

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По словам нардепа от Голоса Ярослава Железняка, за нового генпрокурора проголосуют на ближайшем пленарном заседании на следующей неделе. Он также написал в Telegram, что Офис генпрокурора возглавит Костин, а назначение главы СБУ пока откладывается.

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Ранее источники НВ в окружении президента также сообщили, что новым генпрокурором может стать Андрей Костин.

Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от должности 17 июля. Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Инфографика: НВ

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока является заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил. По информации источника LB.ua, экс-генпрокурора могут назначить послом Украины в Швейцарии.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Верховная Рада партия Слуга народа Ярослав Железняк Ярослав Юрчишин Евгения Кравчук Офис генерального прокурора

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