Полгода живет за границей. Рада лишила депутатского мандата Холодова 9 августа, 13:18 Журналисты установили, что Холодов полгода живет за границей, в частности на Кипре (Фото:Андрій Холодов/Facebook)

В среду, 9 августа, Верховая Рада лишила депутатского мандата Андрея Холодова, который уже полгода живет за границей.

Об этом сообщил нардеп Ярослав железняк в своем Telegram.

Решение о лишении Холодова мандата поддержали 308 нардепов.

Бывший нардеп от Слуги народа Андрей Холодов написал заявление о сложении мандата после того, как стало известно, что он уже полгода живет за границей. После этого его исключили из партии СН.

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Журналисты Схем установили, что Холодов в январе 2023 года выехал из Украины и с тех пор не возвращался. По информации журналистов, нардеп с семьей находится за границей, в частности, на Кипре, где у него есть семейный особняк.



По данным источников Схем, по меньшей мере в июне и июле 2022-го, а также мае и июле 2023-го года Холодов был там. Именно на Кипре Схемы ранее нашли дом семьи Холодовых — вблизи побережья в городе Лимасол.

Последние полгода Холодов не посещал заседания Верховной Рады и не участвовал ни в одном голосовании. Но по видеосвязи подключался к заседаниям комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где остается заместителем председателя.

В письме к коллегам-депутатам он написал, что «все имеет свое начало и конец, не вечны наши статусы и должности и мы не вечны». Холодов утверждает, что во время войны в его семью пришла болезнь, а он пытался быть «достойным членом команды, хорошим отцом и мужем», но не может дальше совмещать депутатские обязанности с лечением супруги и ребенка.