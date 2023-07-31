Нардепа Холодова исключили из партии Слуга народа после расследования Схем о его жизни на Кипре 31 июля, 18:57 Андрей Холодов в 2021 году (Фото:Андрій Холодов / Facebook)

Народный депутат Андрей Холодов исключен из партии Слуга народа после расследования о том, что он уже более полугода живет за границей.

Глава политсилы Елена Шуляк написала в Facebook, что подписала распоряжение об исключении Холодова. По ее словам, Слуга народа «заняла лидерскую позицию в вопросе очищения команды от людей, которые себя дискредитировали».

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«Люди, которые не в состоянии защищать интересы государства и его граждан, не должны просто ждать наказания. Они должны самостоятельно слагать полномочия уже сейчас. Поэтому призываю всех, кто нивелирует ценности страны, оставить мандаты и освободить места для тех, кто хочет и будет работать», — заявила она.

Ранее 31 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Холодов написал заявление о сложении мандата.

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Журналисты Схем установили, что Холодов в январе 2023 года выехал из Украины и с тех пор не возвращался. По информации журналистов, нардеп с семьей находится за границей, в частности, на Кипре, где у него есть семейный особняк.



По данным источников Схем, по меньшей мере в июне и июле 2022-го, а также мае и июле 2023-го года Холодов был там. Именно на Кипре Схемы ранее нашли дом семьи Холодовых — вблизи побережья в городе Лимасол.



При этом народный депутат уже полгода не посещает заседания Верховной Рады и не участвует ни в одном голосовании. Но по видеосвязи подключается к заседаниям комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где остается заместителем председателя.



Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Схемам сказал, что ему неизвестно, где находится Холодов. В аппарате ВР журналистам сообщили, что в 2023 году отпуск Холодову не предоставлялся и командировки за границу не оформлялись.



Также Схемы узнали, что семья Холодова за рубежом развивает бизнес — его жена Екатерина Шаховская в конце декабря 2022 года приобрела долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене. Сумма сделки составила 17,5 тысячи евро наличными.



По данным журналистов, Шаховская позиционирует себя как дизайнер одежды и является кумой Оксаны Марченко — жены кума Путина и подозреваемого в госизмене экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.



Ранее мандата лишили нардепа от Слуги народа Юрия Аристова, которого журналисты заметили в 5-звездочном отеле на частном острове на Мальдивах. Ему вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Суд избрал Аристову меру пресечения в виде личного обязательства.



Президент Владимир Зеленский после скандала с Аристовым снова осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что "острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества", и пригрозил нарушителям потерей должностей.



Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщал, что чиновникам и депутатам всех уровней отныне запрещено покидать Украину. Такое распоряжение, по его информации, прислали пограничникам, а решение о выезде будут принимать индивидуально в Офисе президента.

