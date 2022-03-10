«Не согласимся на болтовню». Ермак заявил, что Украина работает над выбором лучшей модели международного обеспечения безопасности 10 марта, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Ермак: Системы мировой безопасности не существует, ее нужно строить с нуля (Фото:Радио Свобода)

Нападение России на Украину разрушило систему европейской и мировой безопасности, в дальнейшем Украина будет говорить только о многовекторной международной системе гарантирования собственного суверенитета.

Об этом в интервью Украинской правде, опубликованном в четверг, 10 марта, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Системы европейской безопасности не существует. После начала войны это очевидно. Системы мировой безопасности не существует. Ее нужно строить — с нуля», — подчеркнул он.



Будапештский меморандум 1994 года для Украины – «трагический, кровью наших людей проплаченный опыт», считает Ермак.

«Сегодня мы не согласимся ни на какую болтовню. Мы будем говорить только о действительно многовекторной, с участием многих стран, системе международной безопасности Украины», — отметил руководитель ОПУ.

Уже сейчас, несмотря на российское вторжение, лучшие украинские специалисты работают над моделями обеспечения безопасности государства, и будет выбрана лучшая из них.

«Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать. Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетие. Он должен защитить Украину на века», — резюмировал Ермак.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.