Украина не пойдет на новое соглашение с РФ без полного освобождения своих территорий — Ермак

20 мая, 16:08
Цей матеріал також доступний українською
Андрей Ермак отметил, что наступление РФ захлебывается (Фото:ОПУ)

Андрей Ермак отметил, что наступление РФ захлебывается (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина не пойдет на какое-либо новое соглашение с РФ без полного освобождения своих территорий.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом он написал в пятницу, 20 мая, у себя в Telegram-канале.

По словам Ермака, целью Украины является мир, однако он должен быть справедливым.

Видео дня
Читайте также:

Владимир Зеленский отметил, что от россиян сейчас отворачивается весь мир (Фото:ОПУ) Путину не удастся сохранить лицо, но россиянам стоит думать, как сохранить государство — Зеленский

«Суверенитет и территориальная целостность Украины — не тема для компромиссов. Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс. Как вы видите сегодня, наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно нарушат. Как это было с двумя Минскими соглашениями. Для нас это недопустимо», — заявил руководитель ОПУ.

https://www.youtube.com/embed/rUuX68OuOwM
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X