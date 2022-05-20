Украина не пойдет на новое соглашение с РФ без полного освобождения своих территорий — Ермак 20 мая, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак отметил, что наступление РФ захлебывается (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина не пойдет на какое-либо новое соглашение с РФ без полного освобождения своих территорий.

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Об этом он написал в пятницу, 20 мая, у себя в Telegram-канале.

По словам Ермака, целью Украины является мир, однако он должен быть справедливым.

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«Суверенитет и территориальная целостность Украины — не тема для компромиссов. Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс. Как вы видите сегодня, наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно нарушат. Как это было с двумя Минскими соглашениями. Для нас это недопустимо», — заявил руководитель ОПУ.

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