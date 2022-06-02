«Хорошие новости»: Украина и США готовят «сюрпризы», которые точно не понравятся РФ — Ермак 2 июня, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Кроме Андрея Ермака, с украинской стороны в переговорах участвовал и Валерий Залужный (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

В четверг, 2 июня, Украина и США обсудили предоставление ВСУ нового пакета американской военной помощи для противостояния российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме него, в переговорах также принимали участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

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«Хорошие новости… Мы обсудили новый пакет военной помощи США для Украины, включающий РСЗО HIMARS и боеприпасы, вертолеты Ми-17, ракеты Javelin, тактические машины, РЛС… Важно, что это не последняя помощь США. Мы озвучили потребности нашей армии для победы над Россией. Могу сказать, что мы обсудили и будущие сюрпризы, которые точно не понравятся врагу», — заявил Ермак.

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