Ермак ответил, является ли он агентом ФСБ

2 июня, 23:21
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Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на обвинения, что он якобы является «агентом ФСБ», сказал, что, если бы это было так, то с ним не общались бы руководители западных разведок.

В интервью журналисту Дмитрию Комарову он подчеркнул, что первые намеки на это появились, когда он представлял Украину в нормандском формате.

«Я был очень тяжелым для них переговорщиком. И сегодня уже наша СБУ говорит, что впервые эта информация, которую потом подхватили и некоторые украинские политики, появилась в анонимных Telegram-каналах, которые, как сегодня доказывают СБУ и разведка, ведутся российским ФСБ», — сказал чиновник.

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Ермак отметил, что общается с руководителями западных разведывательных органов.

«И как вы думаете, если бы у них был такой вопрос, то, безусловно, все было бы по-другому», — сказал он.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   ФСБ Андрей Ермак

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