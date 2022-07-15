Ермак подтвердил, что США планируют обучение украинских пилотов на F-15 и F-16

15 июля, 16:24
Средства на эти цели предусмотрены в оборонном бюджете США на 2023 год (Фото:WikiImages/pixabay.com)

Средства на эти цели предусмотрены в оборонном бюджете США на 2023 год (Фото:WikiImages/pixabay.com)

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию о том, что США планируют обучение украинских пилотов полетам на F-15 и F-16.

Ранее журналист Остап Ярыш сообщил у себя в Twitter, что Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на $840 млрд.

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По его словам, часть из этой суммы должны пойти на обучение украинских пилотов работе на американских истребителях, в частности, на F-15 и F-16.

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Эту же информацию официально подтвердил и Ермак.

«Украинских пилотов планируют учить летать на истребителях F-15 и F-16 в США. Эта поправка к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год была поддержана Палатой представителей. На это планируется выделить $100 млн», — написал он у себя в Telegram-канале.

В свою очередь политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждения того, что Украина все-таки получит американские истребители в качестве военной помощи для защиты от РФ, однако, когда именно этом может произойти, пока сказать сложно.

https://www.youtube.com/watch?v=DcokB8ZbpzQ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Военная помощь Истребители F-16 Украинские пилоты Андрей Ермак Война России против Украины

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