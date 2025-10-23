«Звонок Путина сыграл свою роль». Ермак рассказал, как прошла встреча Зеленского с Трампом на прошлой неделе

Во время визита украинской делегации в США был достигнут прогресс на всех уровнях, заявил руководитель ОП Андрей Ермак (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, опубликованном в четверг, 23 октября.

«Я не согласен с оценкой того, что она прошла плохо. Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок [российского диктатора Владимира] Путина, несомненно, сыграл свою роль. Но это был не спринт за мгновенными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы», — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что на встрече Зеленский и Трамп зафиксировали общую стратегическую позицию — любые мирные переговоры и, как следствие, прекращение огня могут быть исключительно с привязкой к текущей линии столкновения.

«Позиция США — и Трамп четко это озвучил — состоит в том, что переговоры должны начинаться с текущей линии столкновения», — отметил руководитель ОП.

Ермак также оценил последние переговоры с Трампом, как «видимо, первый по-настоящему партнерский разговор за закрытыми дверями — предельно откровенный и открытый».

«Да, в чем-то наши взгляды совпали, а в чем-то нет, но я бы не стал делать из этого трагедию. Эта дискуссия совершенно точно будет продолжена», — заверил Андрей Ермак.

Он также заверил, что для Трампа окончание войны РФ против Украины является приоритетом.

«Он говорит, что хочет добиться лучшего для Украины. Соответственно, наша задача всегда напоминать и держать в фокусе, что именно мы считаем лучшим для себя», — подчеркнул руководитель ОП.

Ермак также подчеркнул, что встреча Зеленского и Трампа была не единственной в рамках пятидневного визита украинской делегации в США.

«Несмотря на приостановку работы правительства США, мы успешно провели целый ряд сверхважных переговоров», — сообщил руководитель ОП.

Кроме того Андрей Ермак отметил, что в американском обществе сохраняется высокая поддержка Украины.

«Поэтому, оценивая визит в целом, можно и нужно говорить о значительном прогрессе на всех уровнях», — подчеркнул он.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для печати украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейное соглашение. Трамп со своей стороны заявил, что хотел бы окончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk и он не хочет отдавать ракеты, необходимые для защиты его страны.

До этого, 16 октября, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого он анонсировал новую встречу с ним в Будапеште. По данным The Washington Post, в ходе разговора Путин потребовал от Трампа, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Кроме того, по данным собеседников издания, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией, могли быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.

По данным издания Financial Times, во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября президент США призвал его принять условия российского диктатора.

Однако сам Трамп отрицает, что во время встречи с украинским лидером настаивал на передаче России территории всего Донбасса.

По данным CNN, Трамп во время разговора с президентом Украины в Белом доме 17 октября «прямо и честно» дал ему понять, что украинский лидер пока не получит ракет Tomahawk. Несколько человек, знающих переговоры, описали дискуссию между Трампом и Зеленским за закрытыми дверями как напряженную, откровенную и, порой, «неудобную».