Автор материала, корреспондент FT в Украине Кристофер Миллер, поговорил с более чем 40 людьми, включая нынешних и бывших украинских чиновников, западных дипломатов, работающих в Киеве, а также высокопоставленных чиновников из Европы и США, которые непосредственно общались с главой ОП. «[В этих интервью] мне часто говорили, что он [Ермак] имеет такое же влияние, как и Зеленский, а возможно даже большее», — подытоживает Миллер свои разговоры с десятками источников.

Ни Андрей Ермак, ни Владимир Зеленский не согласились дать комментарии журналисту FT для этой статьи. Однако Миллер цитирует в ней фрагменты нескольких своих предыдущих разговоров с Ермаком, а также приводит публичные цитаты Зеленского о главе ОП.

NV пересказывает важнейшие моменты из статьи Financial Times, которая называется Поляризующая власть Андрея Ермака, еще одного военного лидера Украины.

«Не является президентом, но часто действует как президент». «Как руководитель Офиса президента Украины 53-летний Ермак разрабатывает мирные планы, руководит закулисной дипломатией и лично подбирает чиновников. Ему часто уступают премьер-министр и высшее военное руководство. Когда дело доходит до важных переговоров — будь то обмен пленными с Москвой; или возвращение похищенных украинских детей; или соглашения о продлении поставок зерна через Черное море — Ермак руководит всем. Европейские правительства координируют с ним действия по военной и финансовой помощи. Он общается на „ты“ с влиятельными лицами со всего мира и голливудскими звездами», — очерчивает автор статьи реальный масштаб полномочий и власти Андрея Ермака.

Никто не попадает к Зеленскому в обход Ермака. По данным FT, в Киеве Ермак работает во главе «сплоченной команды, состоящей примерно из двух десятков лично отобранных, преданных ему советников». Эти люди имеют доступ к брифингам по национальной безопасности и встречам с главами государств, посещающих Украину, что считается «крайне нетрадиционным» подходом по стандартам большинства западных стран [ведь мало где на Западе аппарат президента имеет такое влияние — прим. ред.] Именно эта группа, как утверждает FT, имеет значительное влияние на управление страной. Те, кто имел возможность наблюдать за Ермаком, описывали его роль множеством разных способов, добавляет издание: от правой руки Зеленского до фактического вице-президента Украины. «Однако, как соглашаются его союзники и критики, в Украине почти ничего не происходит без его ведома и одобрения. Никто не попадает к президенту без него», — резюмирует Кристофер Миллер в своем материале.

"Его проблема — микроменеджмент. Он пытается быть везде и делать все", — таким мнением о Ермаке поделился украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский, которого FT называет давним другом главы ОП. «Ермак стал олицетворением дебатов, которые охватили Украину — относительно того, может ли централизованная власть, установленная администрацией военного времени, навредить демократическому будущему Украины после окончания войны. Для многих украинцев он является символом старого порядка, который они отчаянно хотят оставить в прошлом», — констатирует издание. FT напоминает, что протесты против ограничения независимости НАБУ и САП в Украине стали «самым серьезным внутренним вызовом» для Зеленского, а среди лозунгов звучали «Долой Ермака» и «F*ck Ермак». «Для недоброжелателей Ермак — это никем не избранный царь, который сосредотачивает безграничную власть, подрывая демократическую систему сдержек и противовесов, которую Киев выстроил со времен Евромайдана 2014 года», — констатирует автор статьи.

«Он — все министры вместе взятые». Один из западных послов прямолинейно охарактеризовал роль Ермака в комментарии FT: «Он президент, премьер-министр, министр иностранных дел — все министры вместе взятые». А один из украинских министров предупредил автора материала Кристофера Миллера, что мало кто в правительстве решится говорить о Ермаке открыто и под запись — «прогноз, который оказался правдивым», констатирует журналист. Он рассказывает, что пытался пообщаться с несколькими украинскими чиновниками разного ранга, которые так или иначе работали с Ермаком, но большинство отказалось говорить при любых условиях. «Это карьерное самоубийство», — объяснил свое нежелание обсуждать главу ОП один из них. «Нет, извините. Я бы хотел сохранить свою работу», — сказал другой. «Будущее и судьбу каждого определяет Андрей Ермак», — констатировал один из украинских министров, утверждает Миллер.

«Жесткий, но эффективный». Одним из немногих чиновников, с которыми автор статьи открыто поговорил о Ермаке, был глава МИД Андрей Сибига, бывший заместитель главы ОП. Он охарактеризовал Ермака как ближайшего соратника Зеленского и как «замечательного менеджера, особенно в кризисных ситуациях». По словам министра иностранных дел, Андрей Ермак «может работать 24 часа подряд, без преувеличения». «Это не просто его амбиции. Это его операционная система», — пояснил он. Сибига также рассказал, что глава ОП «иногда бывает жестким», — добавил Сибига, а в ответ на уточняющий вопрос посоветовал обратиться за мнением к другим чиновникам. В то же время один из близких советников Ермака назвал его «жестким, но эффективным», тогда как другой описал его как «безжалостного» и «хитрого». Этот собеседник добавил, что Ермак, возможно, не тот человек, которому хотелось бы помогать управлять в мирное время, «но это война» — мол, кто бы еще мог сделать то, что он делает для президента?

Бункер, настольный теннис и фильмы с Зеленским. В статье FT говорится о том, что Ермак действительно имеет близкие неформальные отношения с президентом Украины. Автор утверждает, что глава ОП и Владимир Зеленский «неразлучны» с начала полномасштбного вторжения России. Они живут и работают на Банковой, часто вместе ночуют в бункере президентского офиса, «укрываясь от российских воздушных ударов, которые усилились с весны этого года». «Там, после долгого рабочего дня, они могут немного развеяться, играя в настольный теннис или просматривая классические фильмы, которые они знают так хорошо, что могут цитировать реплики наизусть», — говорится в материале. Кристофер Миллер также пишет, что по утрам Зеленский и Ермак чаще всего уделяют время совместным спортивным тренировкам. «Ему нравится выглядеть ухоженно, — рассказал о Ермаке его друг, продюсер Роднянский, — Они оба [с Владимиром Зеленским] упорно тренируются». В материале FT утверждается, что Ермак, у которого нет жены и детей, почти не пользуется своей киевской квартирой и нечасто навещает родителей, живущих в Киеве.

«Не серый, а зеленый кардинал». «Союзники Ермака утверждают, что он не „серый кардинал“, который таится и формирует политику в тени, а фигура нового типа для постсоветского политического мира Украины: „зеленый кардинал“, руководящий частной и публичной ареной в своем оливковом „полевом“ облачении», — пишет автор статьи. Впрочем, не все согласны с таким мнением, как следует из материала. «Его [Ермака] цель — централизовать все в постсоветском стиле правления, который напоминает нечто не так уж и далекое от автократии», — цитирует FT одного из собеседников, который работал с Ермаком в Офисе президента.

Влияние на поле боя и военные операции Украины. По словам двух украинских чиновников, вовлеченных в военное планирование, Ермак уже несколько раз отклонял решения военного руководства, а в некоторых ситуациях имел «полное влияние» на военные операции Украины на поле боя. Одним из самых ярких примеров, по словам этих источников, было влияние Андрея Ермака на битву за Бахмут. Автор материала утверждает, что многие украинские командиры тогда настаивали на варианте стратегического отступления из Бахмута, «но Ермак увидел возможность рассказать другую историю». Образ Бахмута как крепости должен был стать символом несокрушимого сопротивления Украины. «Зеленский также хотел большой победы на поле боя, чтобы поднять национальный моральный дух. Бахмут не падет; он не может пасть», — передает FT тогдашние ожидания ОП. Издание также напоминает, как 20 декабря 2022 года Зеленский вместе с Ермаком совершили рискованный визит на передовую в Бахмут, а уже на следующий день президент вылетел в США и передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси флаг Украины, подписанный войсками в Бахмуте. Однако в итоге концов «крепость Бахмут» все же пала, а потери ВСУ в этом районе впоследствии «подорвали контрнаступление Украины 2023 года», утверждает FT. «Было ошибкой так долго оставаться в Бахмуте», — сказал автору статьи украинский чиновник, ответственный за военное планирование. «У нас был приказ», — добавил он, а на уточняющий вопрос назвал имя командующего Сухопутными войсками Украины. Однако и этот генерал получил приказ, добавил собеседник — он поступил из Офиса президента. «Вы можете догадаться, от кого», — подчеркнул собеседник FT.

«Планетарные» и «галактические» амбиции: что говорят о Ермаке на Западе. Как пишет FT, в дипломатических кругах Ермак часто становится объектом кулуарных светских разговоров. «Некоторые посмеиваются над его склонностью щеголять именами известных актеров, таких как Шон Пенн и Джессика Честейн, публикуя в социальных сетях поздравления к их дням рождения. Но именно благодаря своим связям со знаменитостями Ермак мобилизовал большую группу известных имен, которые выступили „послами“ в поддержку Украины, собирая деньги на гуманитарные усилия и беспилотники для войск на передовой», — напоминает издание. Автор статьи также приводит яркие характеристики «относительно размера эго» Ермака. «Планетарное», — такое описание дал один западный посол, который годами напрямую общался с главой ОП. «Галактическое — лучшее слово», — добавил другой посол. Как пишет издание, самоуверенность Ермака привела к противостояниям с несколькими представителями западных стран, работавшими в Киеве, в том числе и с экс-послом США в Украине Бриджит Бринк. По мнению Андрея Ермака, как рассказали его помощники, во времена Бринк посольство США якобы работало «против Офиса президента Украины, слишком интенсивно сосредотачиваясь на вопросе коррупции и многочисленных кадровых перестановках, которые консолидировали все больше власти в руках Ермака, но недостаточно — на обеспечении большей военной помощи [Украине]». В то же время люди, близкие к Бринк, не согласны с этим, заявляя, что никто в Киеве не боролся за отстаивание помощи США больше, чем она.

Проблемы с США и администрацией Трампа. В материале FT говорится о том, что Андрей Ермак теперь раздражает американских политиков как из Республиканской, так и из Демократической партий — что является сомнительным и редким «достижением», которым Киев вряд ли имеет основания хвастаться, добавляет Миллер. «Он [Ермак — ред.] делает все сложнее, чем должно быть. Он не генерирует никаких креативных идей. Он также имеет тенденцию замыкать все на себе», — сказал бывший американский чиновник. «Одна из самых острых причин для критики заключается в том, что иногда он похоже не проявляет настоящего интереса к своей стране. Речь идет лишь о том, чтобы вмешаться в процесс принятия решений, вплоть до того, что это активно вредит Зеленскому и Украине», — отметил этот собеседник. В то же время чиновники, с которыми пообщался Миллер, не отрицали, что Ермак «одержал несколько побед». Двое из них отметили организованный его силами саммит мира в Швейцарии 2024 года, ведь он помог привлечь несколько стран с Глобального Юга, которые до этого сохраняли нейтралитет или поддерживали Россию. В то же время другие собеседники отметили, что этот саммит и встреча, которая предшествовала ему в аэропорту Борисполь в Киеве, были «непродуманными». Один западный посол назвал их «PR-шоу», поскольку Россия и Китай не были привлечены к этим саммитам.

FT также пишет, что отношения Ермака с американскими политиками «не слишком улучшились» после его последней поездки в Вашингтон в июне 2025 года. Руководитель ОП надеялся на встречи с высокопоставленными чиновниками администрации Дональда Трампа, которые «были или резко сокращены, или вообще сорваны». Источники издания рассказали, что встреча Ермака с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз так и не состоялась. «Они пересеклись в коридоре, проходя друг мимо друга. Когда Уайлз проходила мимо, Ермак успел произнести лишь одно предложение: „Я хочу сказать, что мы выиграем войну“», — рассказал источник, осведомленный об этом эпизоде. По данным FT, попытка руководителя ОП встретиться с государственным секретарем Марко Рубио прошла «лишь немного лучше», а команда вице-президента США Джей Ди Вэнса вообще проигнорировала Ермака. Неназванный украинскийчиновник добавил, что «это была катастрофа».

Тот, кто обеспечивает быстрые решения. Олег Рыбачук руководил аппаратом Виктора Ющенко, третьего президента Украины, с 2005 по 2006 год, и формально занимал ту же должность, которую Ермак занимает сегодня. Теоретически их обязанности и полномочия должны были бы быть идентичными. Однако на самом деле они очень отличаются, констатировал Рыбачук чрезвычайно широкую роль Ермака в комментарии FT. «Теперь нет пути к Зеленскому в обход Ермака. И в этом проблема», — сказал Рыбачук. Он также описал нынешний Офис президента как в значительной степени закрытую систему, где лояльность ценят выше компетентности, добавляет автор статьи. «Зеленский не хочет быть обремененным сложностями. Он хочет быстрых, простых решений. Ермак их обеспечивает, — отметил Рыбачук. — Когда вы говорите о Зеленском, то говорите и о Ермаке. А говорите о Ермаке — говорите о Зеленском. Они стали одним целым».