«Переломим ход войны»: в ОПУ обещают в скором времени «много сюрпризов»

21 июля, 10:10
По словам Андрея Ермака, Украина и США обсуждают, как ускорить поставки тяжелого вооружения (Фото:ОПУ)

По словам Андрея Ермака, Украина и США обсуждают, как ускорить поставки тяжелого вооружения (Фото:ОПУ)

В Офисе президента Владимира Зеленского анонсировали «сюрпризы», которые помогут переломить ход войны с РФ.

Об этом в четверг, 21 июля, рассказал у себя в Telegram-канале глава ОПУ Андрей Ермак.

По его словам, в ближайшее время Украина получит от США еще четыре реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Кроме того, стороны обсуждают, как ускорить поставки тяжелого вооружения, а также новый пакет военной помощи.

«Мы знаем, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта… Важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», — пообещал Ермак.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооружение Военная помощь Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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