Суд избрал меру пресечения нардепу Деркачу по делу о госизмене и незаконном обогащении 27 октября, 20:36 Андрей Деркач (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Суд избрал меру пресечения народному депутату, по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении, сообщает пресс-служба САП. По данным СМИ, речь идет о нардепе Андрее Деркаче.

В сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook говорится, что 27 октября 2022 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата III—IX созывов, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.

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«Судья поддержал позицию прокурора САП и принял решение удовлетворить ходатайство детектива НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, в полном объеме. По решению суда указанному депутату, объявленному в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — пишет САП.

Пресс-служба не называет имя нардепа, но по данным источников Интерфакс Украина и Liga.net, речь идет об Андрее Деркаче.

В июне СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил народный депутат Украины Андрей Деркач.

По данным следствия, Деркач «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины».

Сообщалось, что Деркач за период 2019—2022 годов получил по меньшей мере $567 тысяч от российских правоохранительных и разведывательных органов за подрывную деятельность против Украины.



В сентябре Деркачу было сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно, после чего объявили в розыск.