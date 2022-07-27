СБУ задержала начальника охраны нардепа Деркача, которого подозревают в работе на ГРУ РФ 27 июля, 18:13 Андрей Деркач (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

СБУ и НАБУ в среду, 27 июля, задержали главу охраны народного депутата Андрея Деркача, которого подозревают в работе на российские спецслужбы.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Telegram, начальник личной охраны нардепа подозревается в незаконном хранении боеприпасов. У него нашли несколько ручных осколочных гранат и патроны, а также материалы, которые указывают на «длительную подрывную деятельность со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями страны-агрессора и коллаборантами».



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В СБУ уточнили, что подозреваемый был приближен к нардепу-беглецу, которого считают причастным к работе на российские спецслужбы. Правоохранители считают, что нардеп курировал создание частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины. Ранее в СБУ говорили, что этим занимался нардеп Андрей Деркач.

Задержанному готовятся сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, следственные действия проходили в рамках расследования возможной госизмены нардепа, получения им взяток и легализации незаконных доходов.

24 июня СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГРУ страны-агрессора РФ, в которую входил Андрей Деркач. По данным СБУ, нардеп получал деньги от ГУ генштаба России для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3−4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев, а значительная часть денег осела в карманах Деркача.

Андрей Деркач в сентябре 2020 года попал под санкции США. По данным Вашингтона, он поддерживает тесные связи с российской разведкой и уже более десяти лет является активным российским агентом.

В разгар президентской гонки в США Деркач обнародовал записи, на которых, как он утверждал, записаны переговоры пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом и нынешним президентом США Джо Байденом, а также с российским диктатором Владимиром Путиным.

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