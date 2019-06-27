Давно не общался: Богдан рассказал о своих нынешних отношениях с Коломойским 27 июня, 09:29 462 Цей матеріал також доступний українською НВ Богдан заявляет, что «иногда разговаривает» с Коломойским НВ

Глава Офиса президента Андрей Богдан, который раньше работал адвокатом олигарха Игоря Коломойского, заявил, что «давно не общался» со своим бывшим работодателем.

В интервью ТСН он сказал, что «иногда разговаривает» с олигархом.



«Раньше практически каждый день встречался. Сейчас я не могу с ним встретиться и выпить кофе. Я не человек Коломойского. Я человек Зеленского», — отметил Богдан.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Активисты Общественного люстрационного комитета подали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой АП.

Он занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Сам глава АП заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку АП не является органом государственной власти.