Скандальный нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата — Гончаренко 9 января, 14:17 Журналисты заявляли о наличии у Аксенова российского паспорта, но нардеп это отрицал. В СБУ также не нашли этому подтверждения (Фото:Радио Свобода)

Нардеп Андрей Аксенов, присяга которого в Верховной Раде сопровождалась скандалом вокруг возможного наличия у него российского паспорта, написал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram.

«Как вообще человек, у которого был российский паспорт, мог находиться в украинском парламенте? Как он мог быть там 11 месяцев после начала вторжения? Это какой-то сюр», — написал он.

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Андрей Аксенов был избран в Верховную Раду на довыборах в округе № 50 в 2021 году.

Согласно данным журналиста Дениса Казанского, в 2014 году Аксенов, будучи главой поселка Новодонецкое, организовал там «референдум ДНР», после чего сбежал в оккупированный Крым, где получил российский паспорт.

В 2015 году он беспрепятственно вернулся на подконтрольную Украине территорию и даже принял участие в выборах мэра Доброполья, а в 2018 году стал фигурантом дела о подделке документов и растрате имущества и был объявлен в розыск.

Несмотря на это, Аксенову удалось избраться мэром Доброполья, а затем стать нардепом.

После обнародования информации о возможном гражданстве РФ у новоизбранного парламентария и разразившегося в связи с этим скандала тогдашний глава СБУ Иван Баканов заверил, что спецслужба занимается этим вопросом.

В СБУ не подтвердили российское гражданство Аксенова. Это также отрицает и сам нардеп.