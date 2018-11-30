Андрей Садовый рассказал о своих отношениях с российским миллиардером Михаилом Фридманом

Садовый рассказал, что видится с Фридманом раз в год на музыкальном фестивале

Глава партии Объединение Самопомич и мэр Львова Андрей Садовый рассказал о своих отношениях с российским миллиардером, совладельцем Альфа-Банка Михаилом Фридманом.

В интервью Радио НВ политик сообщил, что они видятся с Фридманом раз в год - во время ежегодного международного фестиваля во Львове Leopolis Jazz Fest.

"Раз в год, когда он приезжает на Jazz, мы где-то сидим в зале, "привет-привет". А так, честно говоря, нет общения с ним", - сказал Садовый.

Михаил Фридман - российский миллиардер, совладелец Альфа-Банка родом из Львова, которому некоторые издания по непроверенным источникам приписывают участие в создании Самопомичи Андрея Садового.

Фридман несколько раз был замечен на фото вместе с мэром Львова Садовым.

Напомним, ранее Садовый рассказал, как на посту мэра Львова в качестве взяток ему "сотни раз предлагали совместный бизнес".

"Мне на моей должности сотни раз предлагали совместный бизнес, какие-то участия, проекты. Если бы я где-то согласился - все, меня бы уже не было, я бы уже был "на крючке", - отметил он.