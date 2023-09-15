Зеленский — об освобождении Андреевки: Очень нужный результат на Бахмутском направлении 15 сентября, 22:09 Андреевка, разрушенная российскими оккупантами (Фото:скриншот видео / 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 15 сентября, поблагодарил защитников Украины за освобождение Андреевки на Бахмутском направлении (Донецкая область).

В вечернем обращении глава государства рассказал, что активные действия Сил обороны продолжаются также в районе Клещиевки и Курдюмовки на Бахмутском направлении.



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«Есть весомый и очень нужный Украине результат на Бахмутском направлении — наши воины освободили Андреевку. 3-я штурмовая, все привлеченные силы, штаб, командующий — генерал Сырский. Ребята, всем вам спасибо!.. Район Вербового — наши несокрушимые воины, спасибо! Район Новопрокоповки — молодцы! Горжусь всеми воинами, которые приближают нашу победу!» — заявил Зеленский.

Впервые об освобождении Андреевки заявила замминистра обороны Анна Маляр 14 сентября. Вскоре бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.



15 сентября взятие села под контроль защитников Украины подтвердили в Генштабе. По словам Маляр, накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз за день.



Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что Андреевка позволяет полностью контролировать железную дорогу, которая является опорной линией для дальнейшего наступления.



Генштаб в вечерней сводке 15 сентября также сообщил о частичном успехе Сил обороны в районе Клещиевки.

Инфографика: deepstatemap.live