Зеленский — после задержания нардепа от Слуги народа на взятке: Каждый такой «делок» пойдет под суд 8 августа, 23:14 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

На государственных должностях и в Верховной Раде не должно быть людей, которые работают не в интересах государства, а себе «на карман», заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 8 августа.

Глава государства в обращении поблагодарил всех, кто «качественно работает на государство». Он отметил, что каждый день, который приносит результаты на фронте и в тылу, приближает победу Украины.



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«Как сегодня — с правоохранительным результатом для Украины. Для очищения Украины. Мы все знаем, что наше государство должно измениться, пройти трансформацию. И это значит, что на государственных должностях или народными депутатами точно не будут те, кто работает себе» на карман", а не ради Украины. Каждый такой делок как минимум пойдет под суд", — сказал Зеленский.

8 августа НАБУ и САП разоблачили нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько и двух его сообщников, которые получили первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от предпринимателя за якобы «передачу в аренду государственных земель».

По данным СБУ, за взятку нардеп обещал бизнесмену обеспечить передачу для обработки государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

Ранее президент Зеленский анонсировал кадровые чистки в государственных органах.

«Кем бы человек ни был — то ли „военкомом“, то ли депутатом, то ли чиновником — каждый должен работать только ради государства. Так и будет», — сказал он в обращении 5 августа.