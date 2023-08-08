В НАБУ показали момент задержания нардепа от Слуги народа Гунько на взятке — видео 8 августа, 17:42 Нардепа Гунько задержали при получении первого «транша» взятки (Фото:СБУ)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) показало момент задержания народного депутата от Слуги народа Анатолия Гунько при получении взятки.

Ранее в НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили действующего нардепа и двух его сообщников, которые получили первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от предпринимателя за якобы «передачу в аренду государственных земель».

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По данным СБУ, за взятку нардеп обещал бизнесмену обеспечить передачу для обработки государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины. Имя нардепа правоохранители не назвали, но, по данным УП, речь о Гунько.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На видео детективы врываются в офисное помещение, в котором сидит нардеп, и фотографируют пакет у него под столом. Нардеп утверждает, что не знает, что внутри, а этот пакет «пришел человек и поставил».