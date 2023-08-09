НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу от Слуги народа Гунько 9 августа, 15:50 Анатолий Гунько (Фото:Анатолій Гунько/Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура (НАБУ и САП) сообщили о подозрении народному депутату от Слуги народа Анатолию Гунько, которого вместе с двумя пособниками разоблачили на получении 85 тыс. долл. неправомерной выгоды.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

Отмечается, что Гунько сообщили о подозрении за требование и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

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По данным следствия, нардеп предложил предпринимателю получить землю под обработку. Эта земля была в сфере управления госпредприятий. Свои «услуги» он оценил в расчете 130 долларов за гектар земли.

НАБУ сообщает, что в результате достигнутых договоренностей, за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий, сумма переданной неправомерной выгоды должна была составлять 221 тыс. долл.

Фото: НАБУ

Отмечается, что 85 тыс. долл. при этом должны были стать «авансом» и быть переданы до начала обработки земель.

8 августа НАБУ и САП разоблачили нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько и двух его сообщников, которые получили первую часть взятки в размере 85 тысяч долларов от предпринимателя за «передачу в аренду государственных земель».

По данным СБУ, за взятку нардеп обещал бизнесмену обеспечить передачу для обработки государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на государственных должностях и в Верховной Раде не должно быть людей, которые работают не в интересах государства, а себе «на карман».