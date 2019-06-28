Зеленский присвоил звание Герой Украины ликвидаторам аварии на ЧАЭС Ананенко, Беспалову и Баранову Вчера, 13:35 1352 Цей матеріал також доступний українською АП Владимир Зеленский АП

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда ликвидаторам аварии на ЧАЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (посмертно).

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Напомним, что после взрыва на ЧАЭС троих инженеров-механиков отправили спустить воду с теплоносителя четвертого энергоблока, чтобы избежать вероятности контакта расплавленной активной зоны с тысячами тонн воды, которая накопилась в результате тушения пожара. Инженеры успешно справились с поставленной задачей, получив невысокую дозу облучения. Все они остались живы после проделанной работы. Борис Баранов скончался в апреле 2005 года.