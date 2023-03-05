Украине нужен аналог Рамштайна для разминирования территорий — Минэкономики 5 марта, 20:12 Разминирование украинских территорий (Фото:dsns.gov.ua)

Украине, учитывая масштабы проблемы, нужно создать аналог оборонного Рамштайна, чтобы синхронизировать и координировать усилия по разминированию территорий.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с членом парламента Канады Хизер Макферсон.



Свириденко подчеркнула, что при имеющихся в Украине ресурсов разминирование территорий будет продолжаться 70 лет. Для решения этой проблемы в кратчайшие сроки необходима мощная поддержка международных партнеров — финансовая, технологическая, организационная.

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Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы страхования военных рисков для иностранных компаний, готовых принять участие в быстром восстановлении Украины, в частности, для канадского бизнеса.

Украинская министр отметила, что это направление Украина уже прорабатывает с США и Евросоюзом, а также отметила важность внедрения механизмов страхования инвестиций в контексте необходимости восстановления и оживления национальной экономики, которая за прошлый год упала на 30,4%.

В декабре 2022 года Великобритания передала Украине тысячу металлоискателей VALLON и сотню комплектов для разминирования. Эстония направила в нашу страну оборудование для разминирования в 337 тысяч евро.

В течение пяти месяцев 98 польских полицейских участвовали в сверхсекретной миссии в Украине — они занимались разминированием территорий, освобожденных от российских оккупантов. В общей сложности поляки вывезли 2 тысячи опасных предметов.

