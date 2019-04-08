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Анализы Порошенко и Зеленского: специалисты VADA приедут в Киев

Сегодня, 12:56
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Анализы Порошенко и Зеленского: специалисты VADA приедут в Киев - фото

Михаил Палинчак/АП/ REUTERS/Valentyn Ogirenko

Порошенко уже согласился на проведение анализов VADA

Эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) согласились провести экспертизу биологических материалов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского и на днях приедут в Киев. 

Об этом сообщил украинский боксер Владимир Кличко.

"Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" - написал он в своем Twitter.

Напомним, 5 апреля кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры.

Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб.

Позже Кличко-младший потребовал пересдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме при участии независимой организации VADA и согласился профинансировать их.

Порошенко принял это предложение. Команда Зеленского пока не отреагировала.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Анализ крови Владимир Кличко Президентские выборы в Украине 2019

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