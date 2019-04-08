Анализы Порошенко и Зеленского: специалисты VADA приедут в Киев
Эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) согласились провести экспертизу биологических материалов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского и на днях приедут в Киев.
Об этом сообщил украинский боксер Владимир Кличко.
"Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" - написал он в своем Twitter.
Напомним, 5 апреля кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы.
Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры.
Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб.
Позже Кличко-младший потребовал пересдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме при участии независимой организации VADA и согласился профинансировать их.
Порошенко принял это предложение. Команда Зеленского пока не отреагировала.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.