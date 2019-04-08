Анализы Порошенко и Зеленского: специалисты VADA приедут в Киев Сегодня, 12:56 931 Цей матеріал також доступний українською Михаил Палинчак/АП/ REUTERS/Valentyn Ogirenko Порошенко уже согласился на проведение анализов VADA Михаил Палинчак/АП/ REUTERS/Valentyn Ogirenko

Эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) согласились провести экспертизу биологических материалов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского и на днях приедут в Киев.

Об этом сообщил украинский боксер Владимир Кличко.

"Специалисты этой организации на днях прибудут в Киев. Вы готовы, господа кандидаты в президенты, сдать тесты?" - написал он в своем Twitter.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe 7 апреля 2019 г.

Напомним, 5 апреля кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры.

Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб.

Позже Кличко-младший потребовал пересдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме при участии независимой организации VADA и согласился профинансировать их.

Порошенко принял это предложение. Команда Зеленского пока не отреагировала.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.