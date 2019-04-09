Мустафа Найем
Я тогда тоже Путин? Вы серьезно?
Иван Верстюк
Мода на милитари. Где мы теряем деньги
Богдан Данилишин
Как Украине сотрудничать с НАТО
Тимофей Милованов
Янукович или Порошенко. При ком быстрее росли зарплаты?
Спецтема: Выборы президента Украины

Анализы и "гайз". Бабченко рассказал, как Зеленский и Порошенко ударили по своему рейтингу перед вторым туром

Сегодня, 10:43
2991
Цей матеріал також доступний українською
Анализы и "гайз". Бабченко рассказал, как Зеленский и Порошенко ударили по своему рейтингу перед вторым туром - фото

REUTERS / Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Ведущий программы Справа двох на Радио НВ Аркадий Бабченко рассказал, какие действия кандидатов в президенты, шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко могли испортить их рейтинг перед вторым туром выборов.

По словам Бабченко, после первого тура президентских выборов оба кандидата сделали "сильный ход": Зеленский - пригласив действующего президента на дебаты на НСК Олимпийский, Порошенко - приняв приглашение, записав "красивый ролик".

"Что дальше делает Владимир Зеленский? Дальше начинается за сутки такая фиготень со сдачей этих анализов, Мерседесом Коломойского, приду - не приду, Евролаб [лаборатория, где сдавал анализы Зеленский, - Ред.] 2-го числа - 5-го числа, руководитель Евролаба где-то у [российской пропагандистки] Ольги Скабеевой выступает, анализы берет победитель шоу МастерШеф", - отметил журналист.

Касательно Порошенко Бабченко подчеркнул, что после своего ответа на приглашение на дебаты действующий глава государства "начинает метаться".

"Дальше Петр Алексеевич начинает метаться, он начинает чувствовать, что что-то у него выходит из рук. Начинает говорить, что он сильный президент, начинает в Твиттере [запись была опубликована в Telegram, - Ред.] обращаться к читателям "гайз", пытаясь ухватиться за последние соломинки, чувствуя, что все выплывает из рук. При этом выглядит ну просто смешно, ну это стыдно выглядит", - сказал журналист.

Среди репутационных и рейтинговых потерь Порошенко Бабченко также назвал предполагаемое решение уволить заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, которого подозревают в получении взяток и госизмене, только после встречи с гражданскими активистами.

"Если человек виновен - пусть "сидит", если невиновен - какого черта вы тогда его увольняете после встречи с активистами? Активисты - они замечательные, хорошие люди, но они не следствие, не прокуратура, не суд. Причем это за две недели до второго тура, что факап тоже мощнейший", - добавил Бабченко.

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

8 апреля Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко Аркадий Бабченко Радио НВ Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 13:05

img
Маленький зверек. Если кандидаты не придут на Суспільне, их заменят чем-то нейтральным - Аласания
Геополитика

Сегодня, 09:45

img
"Клекочущие орлы": в Украину прибудет элитный десант из США
Бокс

Сегодня, 16:30

img
Промоутер Усика рассказал, когда украинец будет драться с Джошуа

ТОП 3

Политика

7 апреля, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
84966
Политика

Вчера, 11:42

img
Порошенко отстранил главу Одесской ОГА Степанова
21348
Политика

Вчера, 12:01

img
Выборы-2019: Когда состоится второй тур?
18114