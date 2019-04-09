Анализы и "гайз". Бабченко рассказал, как Зеленский и Порошенко ударили по своему рейтингу перед вторым туром Сегодня, 10:43 2991 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko Петр Порошенко и Владимир Зеленский REUTERS / Viacheslav Ratynskyi / Valentyn Ogirenko

Ведущий программы Справа двох на Радио НВ Аркадий Бабченко рассказал, какие действия кандидатов в президенты, шоумена Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко могли испортить их рейтинг перед вторым туром выборов.

По словам Бабченко, после первого тура президентских выборов оба кандидата сделали "сильный ход": Зеленский - пригласив действующего президента на дебаты на НСК Олимпийский, Порошенко - приняв приглашение, записав "красивый ролик".

"Что дальше делает Владимир Зеленский? Дальше начинается за сутки такая фиготень со сдачей этих анализов, Мерседесом Коломойского, приду - не приду, Евролаб [лаборатория, где сдавал анализы Зеленский, - Ред.] 2-го числа - 5-го числа, руководитель Евролаба где-то у [российской пропагандистки] Ольги Скабеевой выступает, анализы берет победитель шоу МастерШеф", - отметил журналист.

Касательно Порошенко Бабченко подчеркнул, что после своего ответа на приглашение на дебаты действующий глава государства "начинает метаться".

"Дальше Петр Алексеевич начинает метаться, он начинает чувствовать, что что-то у него выходит из рук. Начинает говорить, что он сильный президент, начинает в Твиттере [запись была опубликована в Telegram, - Ред.] обращаться к читателям "гайз", пытаясь ухватиться за последние соломинки, чувствуя, что все выплывает из рук. При этом выглядит ну просто смешно, ну это стыдно выглядит", - сказал журналист.

Среди репутационных и рейтинговых потерь Порошенко Бабченко также назвал предполагаемое решение уволить заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, которого подозревают в получении взяток и госизмене, только после встречи с гражданскими активистами.

"Если человек виновен - пусть "сидит", если невиновен - какого черта вы тогда его увольняете после встречи с активистами? Активисты - они замечательные, хорошие люди, но они не следствие, не прокуратура, не суд. Причем это за две недели до второго тура, что факап тоже мощнейший", - добавил Бабченко.

Напомним, ранее шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

8 апреля Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.