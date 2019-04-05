Анализ ситуации. Как Зеленский и Порошенко прошли тест на наркотики и алкоголь 5 апреля, 12:59 6045 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Михаил Палинчак/АП/ REUTERS/Valentyn Ogirenko Медики берут кровь у Петра Порошенко и Владимира Зеленского Михаил Палинчак/АП/ REUTERS/Valentyn Ogirenko

Автор Инна Семенова

Утром в пятницу, 5 апреля, два кандидата в президенты Украины – глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский – сдали анализы на предмет алкогольной и наркотической зависимости.

Таким было условие проведения дебатов между кандидатами, которое фаворит первого тура Зеленский выдвинул своему оппоненту, чтобы "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Порошенко принял вызов.

Однако соперники второго тура президентских выборов в это утро так и не встретились. Лидер партии Слуга народа сдавал анализы в лаборатории Eurolab, в то время как действующий президент прошел процедуру на НСК Олимпийский – именно здесь Зеленский предложил провести дебаты.

НВ рассказывает, как кандидаты прошли процедуру и что при этом заявили.

Зеленский и Порошенко сдают анализы 5 апреля 2019 года кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на предмет алкголольной и наркозависимости

Зеленский: как сдавал и что сказал

Владимир Зеленский предстал перед медиками первым – еще до 8 утра 5 апреля он прибыл в одно из киевских отделений лаборатории Eurolab.

Кандидата встречала огромная толпа журналистов и камер. Зеленский сдал анализ крови из вены. Большинство журналистов при этом дожидались за пределами кабинета, а видеозапись процесса впоследствии опубликовали на Facebook-странице команды Зеленского. Перед началом процедуры врач сказал, что "это не больно", а кандидат ответил, что "ничего не боится".

Как подметили позже журналисты, кровь у Зеленского брал Владислав Кирякулов - участник одного из сезонов кулинарного шоу МастерШеф на телеканале СТБ, которого на сайте проекта назвали "доктором с тонкой душевной организацией".

В его профайле на сайте Eurolab указано, что он массажист, доктор по общей гигиене, специалист по подбору индивидуальных стелек и фельдшер первой категории. Его медицинский стаж – десять лет.

Находясь в процедурном кабинете, а затем давая короткий брифинг журналистам, Зеленский несколько раз подчеркнул, что на НСК Олимпийский, где решил сдавать анализы Порошенко "нет никакой лаборатории". "Это очень странное было предложение", - прокомментировал он призыв президента приехать 5 апреля в 9 утра на НСК Олимпийский для сдачи анализов.

Свой выбор лаборатории Зеленский назвал "нормальной практикой", сделав акцент на том, что Eurolab обладает собственной лабораторией.

"У меня еще никогда не было пресс-конференции по поводу анализов", – заявил журналистам Зеленский, выйдя из лаборатории.

Сдал кровь – все что надо было. Но, слава богу, во мне ее много. Кровь молодая, так что посмотрим

Он также не стал конкретизировать, какие именно анализы были взяты: "Сдал кровь – все что надо было, все крови из меня выкачали. Но, слава богу, во мне ее много. Кровь молодая, так что посмотрим. Глубокий анализ, три дня мы получаем результат. Всем покажем", - пообещал кандидат в президенты.

А в ответ на замечание журналистов о том, что для полной проверки на алко- и наркотическую зависимость необходимо было сдать также образцы волос, Зеленский отметил: "Скажут – будем". Напомним, требование такой проверки озвучил он сам в видеоролике, где вызывает Порошенко на дебаты на Олимпийском.

Зеленский не уточнил никаких деталей о будущих дебатах, предложив следить за официальным заявлениями и публикациями своей команды.

Отметим, ранее в штабе Порошенко упрекнули команду Зеленского в отказе от независимого обследования на алкоголь и наркотики.

"Делиться анализами со своими симпатиками - безусловное право кандидата Владимира Александровича Зеленского. Но следует принимать во внимание, что владелец лаборатории Евролаб Андрей Пальчевский является политически ангажированной "звездой" каналов Виктора Медведчука. Кроме того, согласно сообщениям ряда авторитетных украинских СМИ, он открыто выражает свои симпатии Владимиру Зеленскому", - заявили 4 апреля в пресс-службе штаба Петра Порошенко.

Порошенко: как сдавал и что сказал

Петр Порошенко сдал анализы спустя полтора часа после Владимира Зеленского, приехав около 9 утра на НСК Олимпийский.

Процедура также вызывала огромный ажиотаж прессы. Десятки журналистов в подтрибунных помещениях стадиона прошли через проверку охраны президента и рамку безопасности – традиционные меры для всех мероприятий с участием главы государства.

Для большей объективности забора анализов были приглашены представители как частных, так и государственных клиник – на НСК Олимпийский приехали специалисты клиник Медиком, Борис, Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи.

Перед началом процедуры Петр Порошенко дал согласие на разглашение данных своих анализов на алкоголь и наркотики, подписав необходимые документы.

Чтоб пройти наиболее полное обследование на предмет наркотической и алкогольной зависимости, глава государства сдал образцы крови, мочи и волос. Забор последних двух анализов был непубличным.

А вот за тем, как Порошенко сдает кровь, журналисты могли наблюдать вживую - на мониторах велась трансляция из помещения, где медики четырех клиник по очереди осуществили забор крови из вены президента.

Вскоре после этого президент дал брифинг для журналистов. Вот главные тезисы его выступления:

О дебатах: "Я очень рад, что Владимир Зеленский наконец принял мое приглашение о проведении дебатов. Это не шоу, это не представление, это право украинских граждан получить полную и всестороннюю информацию про программы, планы кандидатов, иметь возможность задать вопросы и получить ответы для того, чтобы определить будущее государства на годы или даже на десятилетия вперед".

Об отказе Зеленского сдавать анализы на НСК Олимпийский: "Несмотря на странную форму подачи, пригласили на стадион Олимпийский - я сегодня на стадионе. Владимира Александровича, я так понимаю, не было. "Я прийшов - тебе нема". Но я твердо убежден, что Владимир Зеленский наберется мужества, доедет до Олимпийского и дебаты состоятся".

О формате дискуссии с Зеленским: "Было бы хорошо, чтобы дебаты состоялись в несколько этапов. Дебаты о позиции по ключевым полномочиям Верховного Главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности. Дебаты – второй этап - по внешней политике. И дебаты – третий этап - по защите конституционных прав и свобод граждан. […] Необходимо прекратить обмени мнениями через социальные сети и дать возможность украинским гражданам самостоятельно определиться со своими симпатиями 21 апреля".

Об идее сдавать анализы: "Я с большим одобрением отнесся к идее Владимира Зеленского относительно медицинского освидетельствования на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости. Две ключевых позиции: это должен быть независимое и сертифицированное медицинское учреждение. […] Я считаю, что это абсолютно необходимая позиция. Я бы внес изменения в законодательство, чтобы сделать эту процедуру обязательной, потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это точно вопрос национальной безопасности.

Об идее пригласить Тимошенко модератором дебатов: "Дебаты – это не шоу. Подобное легкомысленное обращение – это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место, и неуважение к ее избирателям – чтобы она сегодня была в такой роли, которую ей попытался отвести Владимир Зеленский. А более 2,5 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну. Избирателей следует уважать.

А результаты анализов уже есть?

Владимир Зеленский и представители его команды заявили, что результаты анализа крови будут готовы через три дня и их представят общественности.

Результаты анализов, которые взяли у президента Петра Порошенко, будут готовы в несколько этапов.

Быстрые тесты показали, что в крови президента не обнаружено психоактивных веществ

Первые предварительные результаты анализов Порошенко уже через несколько минут после процедуры объявил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Владимир Ярый. По его словам, быстрые тесты показали, что в крови президента не обнаружено психоактивных веществ.

Ярый также сообщили, что полная информацию о наличии/отсутствии алкоголя в крови Порошенко будет обнародована в течение нескольких часов. Это исследование проведут уже при помощи масс-селективного газового хроматографа

Наиболее продолжительным является экспертиза волоса с фолликулом – обычно она занимает до двух недель. Однако медики постараются "приложить все усилия", чтобы сократить эту процедуру, пообещал Ярый.