Сразу к прокурору. Шурма уже думает, кому передать бизнесменов, которые жалуются на давление 8 августа, 19:13 Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма (Фото:president.gov.ua)

Ростислав Шурма, заместитель главы Офиса президента по экономике предположил, что коммуникационная платформа с бизнесом со временем переедет в Офис генпрокурора, или же остаться на Банковой.

Об этом говорится в статье Тройки Шурмы и записная книжка Татарова. Что пошло не так с обещанием Зеленского защитить бизнес от давления силовиков — разбор NV

По его словам, сейчас принято решение работать именно в формате координационной платформы. Впоследствии продолжится работа в таком же формате при Офисе Президента, или эти функции будут переданы в департамент уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора с усилением соответствующего направления.

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«Когда есть проблема, нужно не виртуальные советы придумывать, а брать и делать, — отмечает Шурма, — а дальше путем анализа накопленных проблемных вопросов менять систему. Мы это сделаем в течение нескольких месяцев по итогам рассмотрения и решения именно конкретных кейсов».

По мнению топ-чиновника, привлечение правоохранительных ведомств позволяет сразу решать конкретные вопросы и получать обратную связь бизнесменов. «Это совместная, коллективная работа, направленная на результат», — пояснил NV в письменном ответе на запрос Шурма.

Кроме того, Шурма заверил, что любой бизнесмен может обратиться за помощью в координационную платформу через свою ассоциацию или бизнес-омбудсмена. «Мы получаем запросы и в общем порядке кейсов отбираем и рассматриваем их. Миф о том, что эта платформа — для избранных, не соответствует действительности», — ответил NV заместитель Андрея Ермака.

