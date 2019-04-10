Анализ крови кандидатов в президенты проведут в лаборатории США - VADA Сегодня, 12:31 228 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters Эксперты VADA прибыли в Киев Valentyn Ogirenko/Reuters

Анализ крови кандидатов в президенты Украины проведут на базе спортивной медицинской лаборатории в США.

Об этом сообщила представитель антидопинговой организации VADA доктор Анжела Сильва, пишет Укринформ.

"Тестирование забора крови кандидатов в президенты будет проходить в Америке на базе спортивной медицинской лаборатории", - уточнила она.

Сильва добавила, что пробы крови будут отправлены и проанализированы на более 300 показателей.

Ранее боксер Владимир Кличко заявил, что представители антидопинговой организации VADA прибыли в Киев.

В связи с этим Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского прийти во второй половине дня на НСК Олимпийский для сдачи анализов экспертам VADA.

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК Олимпийский и сдать анализы представителям антидопинговой организации.

Напомним, 5 апреля кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдавали анализы.

Оппонентам не удалось договориться о едином месте проведения этой процедуры.

Порошенко днем ранее пригласил Зеленского сдать анализы в медпункте Национального спорткомплекса Олимпийский в Киеве. Однако Зеленский, который предложил провести дебаты на главной спортивной арене Украины, предпочел клинику Евролаб.

Позже Кличко-младший потребовал пересдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме при участии независимой организации VADA и согласился профинансировать их.

Порошенко принял это предложение. В штабе Зеленского сообщили, что их кандидат больше не будет сдавать анализы.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.