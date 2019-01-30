Аналитик о Порошенко и "агентах Кремля": Нам предлагают тезис, что остальные кандидаты будут президентами "Малороссии" Вчера, 18:45 388 Цей матеріал також доступний українською EPA Президент Украины Петр Порошенко EPA

Заместитель директора Института мировой политики Наталья Ищенко прокомментировала возможное использование политтехнологами президента Петра Порошенко тезиса о других кандидатах на этот пост как "агентах Кремля".

"Как избирателя, меня это очень беспокоит. То есть это означает, что идет обострение, и вместо того, чтобы, на самом деле, все кандидаты, которые являются кандидатами на пост президента Украины, вместе предлагали разное видение будущего Украины, нам предлагают тезис, что президентом Украины будет только один политик, а все другие будут президентами "Малороссии", - заявила она в эфире Радио НВ.

Во вторник, 29 января, на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.