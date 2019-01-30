Аналитик о "холодном мире с Россией": Порошенко собирается продолжать политику Минских соглашений Вчера, 19:08 247 Цей матеріал також доступний українською EPA Аналитик считает, что Порошенко намерен продолжить политику Минских соглашений EPA

Если действующий президент Петр Порошенко во второй раз вступит в эту должность, он будет продолжать политику урегулирования войны на Донбассе через Минские соглашения.

Такое заявление в интервью Радио НВ сделала заместитель директора Института мировой политики Наталья Ищенко.

"Думаю, что президент будет продолжать ту политику, которая сейчас есть, в том смысле, что это будут Минские соглашения, но их воплощение будет сопровождаться новыми идеями, чтобы эти Минские соглашения наконец начали работать", - отметила она.

Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик предложил новый мирный план урегулирования конфликта на Донбассе.

Сайдик отметил, что документ должен заменить Минские договоренности. По его словам, они являются "нечеткими", а для проведения местных выборов нужна помощь извне.

Напомним, во вторник, 29 января, на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок.

Во время своего выступления он заявил, что Украине нужен холодный мир с Россией.