«Помогает террористам». Зеленский резко раскритиковал скандальный отчет Amnesty International 4 августа, 23:03 Владимир Зеленский напомнил о военных преступлениях России в Украине, которые AI не упомянула в своем отчете (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 4 августа, отреагировал на скандальный отчет организации Amnesty International, в котором Украину обвинили в «нарушении» обычаев войны.

Глава государства сказал, что своим отчетом AI пробует «амнистировать» страну-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

«Нет и не может быть — даже гипотетически — ни одного условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцированная, захватническая и откровенно террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться», — подчеркнул Зеленский.



Видео дня

Президент напомнил, что российские удары повредили или разрушили в Украине почти 200 храмов и молитвенных домов, более 2200 образовательных учреждений, почти 900 медучреждений. Оккупанты сознательно обстреливали очереди людей за водой, эвакуационные автобусы, остановки общественного транспорта и наносили удары даже по мемориалам жертвам Холокоста и кладбищам, а также устроили взрыв в лагере с военнопленными в Еленовке, однако в отчете об этом не упоминается.

Читайте также: Анна Маляр Наш ответ на отчет Amnesty International

Он добавил, что каждый, кто искусственно создает такой информационный контекст и намекает, что удары террористов якобы являются оправданными или понятными, «не может не осознавать, что этим помогает террористам».

"…Если такие манипулятивные отчеты, то и ответственность за гибель людей разделяете с ними", — подытожил Зеленский.



Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и что подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.