«Анализ поступков жертвы без учета действий вооруженного насильника». Маляр раскритиковала скандальный отчет Amnesty International

4 августа, 18:02
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в четверг, 4 августа, прокомментировала отчет Amnesty International, в котором организация обвинила ВСУ в «размещении оружия» в жилых районах.

Во время брифинга Маляр подчеркнула, что в то время как Россия не позволяет международным организациям исследовать свои действия, Украина является не только жертвой агрессии, а и жертвой собственной открытости, а подобные отчеты искажают реальную картину международного преступления агрессии на территории Украины с 2014 года.

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«Украина продолжает политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий как агрессора, так и наших военных, ведущих оборонные мероприятия. Напомню, что война в Украине продолжается с 2014 года и с тех пор Украина сама обратилась к Международному уголовному суду и разрешила юрисдикцию МУС на своей территории — расследовать военные преступления и преступления против человечности. В отличие от России, которая, наоборот, закрывает все свои преступления от международного сообщества и не выполняет решения Европейского суда по правам человека.

Украинская правоохранительная система и наши суды расследовали и выносили приговоры тем украинским военным, которые совершали преступления в зоне боевых действий", — напомнила заместительница министра.

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Она добавила, что отчет не учитывает ряд факторов — то, что российские оккупанты используют тактику захвата и удержания населенных пунктов: «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как нам иногда советуют некоторые, россияне просто займут все наши дома».

Маляр заявила, что, если у международных организаций есть соответствующие факты, украинские правоохранители готовы устанавливать обстоятельства. Представительница Минобороны подчеркнула, что Украина действует в условиях обороны, а подразделения ПВО для прикрытия неба над населенными пунктами размещают по принципу достижения наибольшей эффективности.

«Силы обороны Украины вместе с военными администрациями и органами местного самоуправления регулярно призывают местное население и проводят эвакуацию гражданских из прилегающих к районам ведения боевых действий населенных пунктов. Всем предоставляются равные права на добровольной основе по перемещению в безопасные районы, но не все мирные жители на это соглашаются», — сказала Маляр.

Она также обратила внимание, что в отчете Amnesty International не анализируют действия страны-террориста России, поэтому он не является объективным: «Когда в тексте о действиях ВСУ во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника. То есть получить объективные выводы при таком подходе просто невозможно».

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Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и что подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Министерство обороны Украины Amnesty International Правозащитники Агрессия РФ Агрессия Москвы Военные преступления РФ Война России против Украины Анна Маляр

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