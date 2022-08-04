«Анализ поступков жертвы без учета действий вооруженного насильника». Маляр раскритиковала скандальный отчет Amnesty International 4 августа, 18:02 Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр в четверг, 4 августа, прокомментировала отчет Amnesty International, в котором организация обвинила ВСУ в «размещении оружия» в жилых районах.

Во время брифинга Маляр подчеркнула, что в то время как Россия не позволяет международным организациям исследовать свои действия, Украина является не только жертвой агрессии, а и жертвой собственной открытости, а подобные отчеты искажают реальную картину международного преступления агрессии на территории Украины с 2014 года.



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«Украина продолжает политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий как агрессора, так и наших военных, ведущих оборонные мероприятия. Напомню, что война в Украине продолжается с 2014 года и с тех пор Украина сама обратилась к Международному уголовному суду и разрешила юрисдикцию МУС на своей территории — расследовать военные преступления и преступления против человечности. В отличие от России, которая, наоборот, закрывает все свои преступления от международного сообщества и не выполняет решения Европейского суда по правам человека.



Украинская правоохранительная система и наши суды расследовали и выносили приговоры тем украинским военным, которые совершали преступления в зоне боевых действий", — напомнила заместительница министра.

Она добавила, что отчет не учитывает ряд факторов — то, что российские оккупанты используют тактику захвата и удержания населенных пунктов: «Пока мы будем ждать российского врага в поле, как нам иногда советуют некоторые, россияне просто займут все наши дома».

Маляр заявила, что, если у международных организаций есть соответствующие факты, украинские правоохранители готовы устанавливать обстоятельства. Представительница Минобороны подчеркнула, что Украина действует в условиях обороны, а подразделения ПВО для прикрытия неба над населенными пунктами размещают по принципу достижения наибольшей эффективности.

«Силы обороны Украины вместе с военными администрациями и органами местного самоуправления регулярно призывают местное население и проводят эвакуацию гражданских из прилегающих к районам ведения боевых действий населенных пунктов. Всем предоставляются равные права на добровольной основе по перемещению в безопасные районы, но не все мирные жители на это соглашаются», — сказала Маляр.

Она также обратила внимание, что в отчете Amnesty International не анализируют действия страны-террориста России, поэтому он не является объективным: «Когда в тексте о действиях ВСУ во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника. То есть получить объективные выводы при таком подходе просто невозможно».



Ранее международная правозащитная организация Amnesty International обвинила Украину в «нарушении законов войны» из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах.

Украинский офис Amnesty International сообщил, что не имеет отношения к фиксированию таких фактов и что подготовкой отчета занималась отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

В Офисе президента заявили, что Amnesty International участвует в российской кампании по дезинформации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Amnesty International создает «фальшивый баланс между преступником и жертвой», а министр обороны Алексей Резников назвал отчет «свидетельством потери адекватности и способом уничтожить авторитет» организации.

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