Оккупанты прицельно бьют по аммиакопроводу в Харьковской области уже две недели — ОВА

14 июня, 18:49
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Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Российские оккупанты уже две недели ведут прицельный огонь по магистральному аммиакопроводу в Купянском районе Харьковской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Обстреливается магистральный аммиакопровод. Это происходит последние две недели, ведется прицельный огонь», — сказал он.

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Синегубов добавил, что, по данным на среду, 14 июня, эксперты не фиксируют утечку технического аммиака, остающегося в трубах, но опасность существует.

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5 июня стало известно, что оккупанты ударили по аммиакопроводу.

Синегубов говорил, что в результате российских ударов трубопровод разгерметизировался, в области развернули штаб по ликвидации последствий.

На следующий день 6 июня Синегубов сообщил, что российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Харьковская область Аммиак Олег Синегубов

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