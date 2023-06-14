Оккупанты прицельно бьют по аммиакопроводу в Харьковской области уже две недели — ОВА
Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)
Российские оккупанты уже две недели ведут прицельный огонь по магистральному аммиакопроводу в Купянском районе Харьковской области.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Обстреливается магистральный аммиакопровод. Это происходит последние две недели, ведется прицельный огонь», — сказал он.
Синегубов добавил, что, по данным на среду, 14 июня, эксперты не фиксируют утечку технического аммиака, остающегося в трубах, но опасность существует.
5 июня стало известно, что оккупанты ударили по аммиакопроводу.
Синегубов говорил, что в результате российских ударов трубопровод разгерметизировался, в области развернули штаб по ликвидации последствий.
На следующий день 6 июня Синегубов сообщил, что российские террористы второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе.