Руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова Амил Омаров может возглавить Харьковскую областную прокуратуру уже со 2 июля. Об этом сообщили Схемы со ссылкой на три независимых источника в правоохранительных органах.

Омаров ранее был одним из кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности, однако в конкурсе не победил.

Во время освещения хода конкурса по избранию главы БЭБ, журналисты обратили внимание на научную работу Омарова, которую тот защитил в 2017 году. В диссертации, посвященной институту подследственности в уголовном производстве, он восемь раз упоминал заместителя руководителя ОП Олега Татарова: шесть раз в тексте и дважды в списке использованной литературы. Также в отдельном разделе исследовал правовую систему Российской Федерации.

Тогда Омаров заявлял, что работал над диссертацией много лет и использовал многочисленные научные источники, подчеркнув, что цитировал именно труды, а не конкретных лиц, которые их написали.

«Мы вышли из одной правовой системы после 1991 года. Было очень интересно сравнить, как она развивается в РФ, в Молдове, на Кавказе, в среднеазиатских республиках. Без сравнения мы не сможем понять, в каком направлении мы идем», — сказал он, комментируя раздел, посвященный России.

Редакция Схем обратилась к Омарову с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о предстоящем назначении. Он пообещал предоставить ответ позже.

25 июня главой Бюро экономической безопасности стал Александр Цывинский — детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чисте місто.

Кандидатуру Цывинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.