Американский журналист написал колонку о необходимости разбомбить Керченский мост. Она не понравилась ни СК РФ, ни Климкину

15 мая, после того, как Россия открыла Керченский мост, американский журналист Том Роган опубликовал в издании Washington Examiner колонку о том, что Украина должна его разбомбить.

НВ рассказывает, как отреагировали на нее власти России и Украины.

В колонке, опубликованной в разделе Мнения (Opinion) под названием Украина должна взорвать Крымский мост Путина Роган пишет, что построенный Путиным мост является возмутительным оскорблением авторитета Украины как нации, а для правительства России он, напротив, очень важен, так как почти стоил ему банкротства и означает для Путина "формальное" физическое и психологическое присвоение территории Украины.

Поэтому, по мнению Рогана, Украина должна разбомбить мост хотя бы частично, несмотря на то, что это наверняка вызовет ответные действия со стороны России на востоке Украины.

"Но эта эскалация, скорее всего, будет в ближайшие несколько месяцев в любом случае, и Путин хочет постепенно поглотить Украину, а не победить ее прямо", - пишет журналист.

По словам Рогана, из-за значительной протяженности моста, вероятность жертв при его бомбардировки можно было бы минимизировать.

Он отмечает, что если Украина разбомбит мост с помощью авиации и хотя бы на время выведет его из строя, это был бы "безошибочный сигнал из Киева в Москву о том, что украинцы не желают принимать удобную формализацию кражи территории Путиным", а любое государство, которое "позволяет украсть свою территорию, а затем связывается с вором, делает шаг к вымиранию".

17 мая Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении Тома Рогана по подозрению в "призывах к террористической деятельности на территории РФ".

В Следкоме РФ предположили, что эти призывы имеют цель дестабилизировать деятельность органов власти (ст. 205 УК РФ).

В заявлении СК РФ также говорится, что в отношении редактора Washington Examiner Хьюго Гурдона проводится доследственная проверка.

18 мая в СК РФ заявили, что против редактора тоже возбудили уголовное дело за "пропаганду терроризма".

Тем временем 17 мая Том Роган опубликовал еще одну колонку, в которой заяви, что, хотя боты и российские ультранационалисты не менее 40 раз угрожали ему смертью в Twitter и отправили не меньше 20 угроз его семье, он не жалеет о своей публикации.

Он отметил, что разбомбить Керченский мост можно было бы, избежав жертв.

"Если вы строите на территории другой нации без ее одобрения, она имеет право уничтожить вашу работу", - еще раз очертил Роган свою точку зрения.

Он также написал, что обвиняющая его в терроризме Россия сама виновна в терроризме, так как малазийский боинг MH17 был збит российским Буком.

17 мая Том Роган опубликовал также сообщение на своей странице в Twitter о том, что он отлично поговорил с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Он сказал, что украинцы поддерживают мою статью, и что Украина поможет мне если Россия попробует отправить меня в Черный дельфин. Немного пошутили", - говорилось в сообщении Рогана.

Однако 18 мая Павел Климкин опроверг факт разговора с Роганом.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX