Ключевое заблуждение. В США некорректно говорить, что виноват не только Путин, но и россияне — историк Плохий

23 марта, 21:05
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Российским властям все сложнее называть украинцев и россиян одним народом, отмечает историк Сергей Плохий (Фото:google.com)

Российским властям все сложнее называть украинцев и россиян одним народом, отмечает историк Сергей Плохий (Фото:google.com)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

У американского общества нет понимания, что русский народ в ответе за агрессию путина против Украины.

Такое мнение в интервью НВ высказал историк Сергей Плохий.

В ответ на вопрос: понимают ли американцы, что в нападении на Украину виноват не сколько лично Путин, а то, что корень понимания агрессии против Украины находится в мировоззрении русского народа?

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«Нет, этого понимания нет, и политически некорректно даже говорить об этом. Но я думаю, что политики, военные и другие понимают эту вещь очень четко. Говоря об исторических параллели с нацистской Германией, в частности, они очень четкие, они очень ясные», — заметил Плохий.

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По его словам, нацистская Германия возникла из-за поражения в Первой мировой войне, когда страна «осталась вариться в собственном соку», продуцируя фашизм. И только после Второй мировой войны Германию не просто победили — оккупировали.

" У Гитлера была большая Германия с аншлюсом, у Путина — большая россия с аншлюсом в Крыму и отрицанием права на существование. То есть параллели очень сильны, но этого осознания, по крайней мере, проговоренного об этом, на сегодняшний день нет", — добавил историк.

По его мнению, ближайшая перспектива для РФ — не оккупация, а сдерживание и изоляция от Запада.

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Теги:   США Владимир Путин

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