Стефанчук о возможных альянсах Слуги народа: Мечтаем о единоличной ответственности в Раде Сегодня, 13:08 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko Руслан Стефанчук REUTERS / Valentyn Ogirenko

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал возможное объединение партии Слуга народа с другими политсилами в парламенте.

Согласное его заявлению в эфире Радио НВ, партия «мечтает взять единоличную ответственность».

«У нас есть мечта — взять единоличную ответственность, потому что, к сожалению, за 28 лет независимости в Украине не нашлось партии, которая могла бы откровенно сказать «Мы готовы взять на себя ответственность», — сообщил Стефанчук.

В то же время он отметил, что в случае, если партия Слуга народа получит меньше 226 мест в парламенте, то политсила будет готова сформировать коалицию.

Среди возможных союзников президентской партии Стефанчук назвал партию Святослава Вакарчука Голос и партию Игоря Смешко Сила и честь.

Также Стефанчук отметил, что в Слуге народа надеются, что представитель их партии возглавит правительство.

Напомним, 20 июня Конституционный суд Украины обнародовал решение относительно указа президента Украины о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и назначении внеочередных выборов.

В нем говорится, что соответствующий указ президента Владимира Зеленского признается конституционным. Таким образом, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Данные соцопроса от Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг свидетельствуют, что лидером электоральных симпатий остается партия Слуга народа, у которой 49,8% поддержки среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.