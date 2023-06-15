Быстрая карма: думай, что говоришь. Политтехнолог Гайдай — о травле Алины Михайловой в соцсетях и феномене «порохоботов» 15 июня, 16:02 NV Премиум Экс-нардеп Тарас Черновол (справа) оказался в центре скандала после того, как в соцсетях оскорбительно высказался в адрес руководительницы медслужбы батальона Волки Да Винчи Алины Михайловой (слева) (Фото:Коллаж NV)

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, — о том, почему вспыхнул конфликт между парамедиком Алиной Михайловой и экс-нардепом Тарасом Черноволом и при чем здесь интернет-боты.

Алина Михайлова, руководительница медслужбы батальона Волки Да Винчи и невеста его легендарного командира Дмитрия Коцюбайло, погибшего в боях под Бахмутом, стала жертвой массовой травли в интернете. Пользователи социальных сетей, которые позиционировали себя как сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко, набросились на Михайлову после того, как она резко высказалась в адрес политика и тех, кто его поддерживает.

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Ситуация стала еще более острой, когда на защиту Порошенко стал бывший народный депутат Тарас Черновол: в своем Telegram-канале в оскорбительной форме он высказался в адрес Михайловой, и тогда на улице с ним произошел инцидент — неизвестные облили Черновола зеленкой и мочой и бросили в мусорный бак.

Громкий скандал разделил пользователей социальных сетей на две части: на тех, кто поддерживает парамедика и депутата Киевсовета Михайлову, и тех, кто ее критикует, иногда в довольно грубой форме. Травля фронтовички стала настолько массовой и агрессивной, что NV обратился к политтехнологу, директору по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергею Гайдаю с просьбой прокомментировать ситуацию, объяснить ее причины и наконец ответить на вопрос, не является ли это спланированной информационной атакой так называемых интернет-ботов.