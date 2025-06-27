Прокуроры просят суд отстранить Чернышова от должности вице-премьер-министра Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро обратились в суд с ходатайством об отстранении от должности вице-премьер-министра — министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева , которого подозревают в коррупции. Об этом говорится в сообщении САП в пятницу, 27 июня.

Заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Чернышеву должны избрать меру пресечения, состоится 27 июня.

САП также сообщила, что прокуроры будут просить суд назначить для вице-премьера залог в размере 120 млн грн. Такое решение учитывает его возвращение в Украину после заграничной командировки и прибытие в НАБУ по вызову, сказано в сообщении.

В случае поддержки судом ходатайства САП Чернышов должен внести определенный размер залога в течение пяти дней. Также он будет обязан носить электронное средство контроля, прибывать по каждому требованию к детективу, сообщать об изменении своего места жительства, не выезжать из населенного пункта без разрешения следствия и сдать на хранение свой загранпаспорт.

Дело Алексея Чернышева — что известно

23 июня Чернышеву объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

25 июня, когда суд должен был избрать министру меру пресечения, Чернышов попросил перенести заседание из-за планового заседания правительства. ВАКС удовлетворил его ходатайство и перенес суд на 09:00 27 июня.