Арестовича включили в российский список террористов. Экс-советник ОП ответил: мелочь, а приятно
Алексей Арестович (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)
Страна-террорист Россия внесла экс-советника главы ОП Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Арестович отреагировал.
О включении бывшего советника главы ОП в список Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов», сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.
«Арестович Алексей Николаевич,
Арестович в Twitter отреагировал на это.
«Мелочь, а приятно», — написал он.