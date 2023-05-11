Арестовича включили в российский список террористов. Экс-советник ОП ответил: мелочь, а приятно

11 мая, 15:29
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Алексей Арестович (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)

Алексей Арестович (Фото:instagram.com/alexey.arestovich)

Страна-террорист Россия внесла экс-советника главы ОП Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Арестович отреагировал.

О включении бывшего советника главы ОП в список Росфинмониторинга «Перечень террористов и экстремистов», сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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«Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР», — говорится в списке.

Арестович в Twitter отреагировал на это.

«Мелочь, а приятно», — написал он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Алексей Арестович

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