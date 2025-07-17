«Меньше всего хочу ходить по граблям». Соболев рассказал о приоритетах на посту главы нового объединенного министерства

Алексей Соболев, который стал главой нового министерства, объединившего экономику, аграрную политику и защиту окружающей среды (Фото: Алексей Соболев / Facebook)

Новый министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в четверг, 17 июля, обозначил приоритеты в работе нового ведомства и рассказал об основных направлениях в работе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Соболева, первое, что ему придется делать, это объединять три ведомства, которые были отдельными структурами.

«Мы объединим лучшие практики трех министерств — Минэкономики, Минагро и Минприроды — и добавим современные инструменты: цифровые сервисы, дерегуляцию, поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и доступ к международному финансированию. Планируем, что это будет новая институциональная платформа для целостного видения развития страны», — написал он.

Также новый министр добавил, что его министерство будет координировать адаптацию законодательства Украины к нормам ЕС в более 15 из 35 переговорных разделов относительно будущего членства. Кроме этого, в его приоритетах — привлечение инвестиций в стратегические сектора.

Соболев отметил, что в дальнейшем запланирована масштабная дерегуляция и цифровая трансформация во всех трех секторах. Предусмотрено упрощение процедур для бизнеса, сокращение количества проверок, а также устранение регуляторных барьеров, которые сдерживают развитие предпринимательства.

«Меньше всего, чего мне бы сейчас хотелось — это ходить по граблям, — написал он.

Соболев отметил, что новое ведомство хочет «слышать бизнес и общественный сектор и много работать вместе».

«Так давайте делать все это вместе. Я открыт к предложениям: не молчите — пишите, предлагайте, помогайте», — резюмировал министр, отметив, что главная задача министерства — создать эффективную среду для экономического развития в условиях войны и будущего восстановления", — добавил он.

16 июля Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра. Он возглавлял правительство более пяти лет — рекордно долго в истории независимой Украины. Шмыгаля на посту премьер-министра заменила Юлия Свириденко, которая ранее занимала должности первого вице-премьера и главы Минэкономики. За ее кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.

17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение министров нового правительства во главе с Юлией Свириденко.

В обновленное правительство войдут: