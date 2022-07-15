«Заставь дурака богу молиться»: Резников выступил против «карательных» повесток

15 июля, 17:06
Алексей Резников подчеркнул, что защита страны должна быть почетным делом, а не наказанием (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Алексей Резников подчеркнул, что защита страны должна быть почетным делом, а не наказанием (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников выступает против практики вручения гражданам повесток в военкомат в качестве наказания за какие-либо правонарушения.

Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

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Последнее время в соцсетях начали появляться сообщения о том, что правоохранители вместе с работниками военкоматов вручают так называемые «карательные» повестки людям, превысившим скорость или курившим в неположенном месте.

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«В праве есть такое понятие как эксцесс исполнителя. Это как в пословице о дураке, которого заставили богу молиться… Иногда это делается (вручается повестка — ред.) как наказание за что-то… Я точно против этого. Я считаю, что эта дурость полная, потому что служить стране и защищать страну — это точно не должно быть наказанием», — заявил глава Минобороны.

В то же время он отметил, что вручение повестки не значит, что тебя обязательно отправят на фронт.

«Что такое повестка? Повестка не значит, что тебя забрали в армию. Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас — тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: Иди, ты в резерве. Или: Друг, а чего ты не стал на регистрацию?», — объяснил министр.

По его словам, хотя на сегодняшний день людей для обороны страны достаточно, существует необходимость доукомплектации подразделений, поэтому вручение повесток и продолжается.

«Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. У нас есть подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завезти свежие силы. Потому, конечно, определенный набор есть», — подытожил Резников.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Мобилизация Военкомат Повестка Алексей Резников Война России против Украины

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